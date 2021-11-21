Когда представят флагманский смартфон Xiaomi 12

Согласно сообщениям, презентация флагмана состоится 16 декабря. Что интересно, мероприятие обещает быть долгим и продлится четыре часа. Этого слишком много для презентации лишь одного продукта, поэтому можно ожидать несколько новинок.

Как пишет источник, помимо Xiaomi 12, компания может представить прошивку MIUI 13 и обновлённую версию складного Xiaomi Mix Fold. А вот рассчитывать на анонс Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12 Ultra не стоит. Скорее всего, компания оставит их презентацию на 2022 год.

По имеющейся информации, Xiaomi 12 должен получить AMOLED-экран с повышенной частотой обновления и разрешением 2K, процессор Snapdragon 8 Gen1, проводную зарядку мощностью 120 Вт и тройную основную камеру, где главным будет датчик на 50 мегапикселей.