Компактный флагманский смартфон ASUS временно продают со скидкой

В версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти смартфон обойдётся в 44 847 рублей (чтобы получить такую цену, в корзине нужно применить промокод «BEACH»). Пользователям также нужно будет заплатить пошлину, но это будет всё ещё дешевле, чем приобретать смартфон сейчас в российских магазинах. Например, в «Ситилинке» ASUS Zenfone 8 в такой же комплектации памяти предлагают за 64 990 рублей.