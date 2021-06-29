Компактный флагманский смартфон ASUS временно продают со скидкой

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Компактный флагманский смартфон ASUS временно продают со скидкойМенее, чем за 45 тысяч рублей
В магазине Gamer Phone Store на AliExpress стартовала распродажа недавно вышедшего смартфона ASUS Zenfone 8. Предлагают глобальную версию с большой скидкой.
В версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти смартфон обойдётся в 44 847 рублей (чтобы получить такую цену, в корзине нужно применить промокод «BEACH»). Пользователям также нужно будет заплатить пошлину, но это будет всё ещё дешевле, чем приобретать смартфон сейчас в российских магазинах. Например, в «Ситилинке» ASUS Zenfone 8 в такой же комплектации памяти предлагают за 64 990 рублей.
Стоит отметить, что у продавца Gamer Phone Store стоят неплохие отзывы, но есть жалобы на скорость доставки. Что касается ASUS Zenfone 8, то стоит поторопиться — количество товара ограничено.