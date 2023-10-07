Компоненты iPhone 15 показали под «микроскопом»

В ходе разборки особое внимание уделялось различным компонентам, что позволяет рассмотреть корпус, клей, дисплей и другие элементы iPhone крупным планом. Хотя разборка iPhone 15 не содержит каких-либо революционных открытий, она позволяет заглянуть во внутреннее устройство устройства, что делает ее интересным для любителей техники.