Лионель Месси подарил 35 золотых iPhone 14 Pro товарищам по команде и сотрудникам

13:25, 03 марта 2023
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Лионель Месси подарил 35 золотых iPhone 14 Pro товарищам по команде и сотрудникамВ честь победы на чемпионате
Аргентина выиграла недавний чемпионат мира по футболу, а Лионель Месси получил статус легенды. Он решил необычным образом поздравить своих товарищей по команде и сотрудников, которые участвовали в кампании в Катаре.
Фото: GSMArena
Месси подарил всем 35 золотых iPhone 14 Pro. Каждый смартфон была изготовлен на заказ. На нём есть имя владельца, его номер, логотип Ассоциации футбола Аргентины. Создала такие смартфоны компания iDesign Gold, использовав золото в 24 карата.
Такой iPhone 14 Pro 1 ТБ стоит 4000 фунтов стерлингов (около 362 тысяч рублей по актуальному курсу). То есть Лионель Месси потратил 140 000 фунтов стерлингов (примерно 12,7 млн рублей) на подарки.