Лионель Месси подарил 35 золотых iPhone 14 Pro товарищам по команде и сотрудникам

Месси подарил всем 35 золотых iPhone 14 Pro. Каждый смартфон была изготовлен ​на заказ. На нём есть имя владельца, его номер, логотип Ассоциации футбола Аргентины. Создала такие смартфоны компания iDesign Gold, использовав золото в 24 карата.

Такой iPhone 14 Pro 1 ТБ стоит 4000 фунтов стерлингов (около 362 тысяч рублей по актуальному курсу). То есть Лионель Месси потратил 140 000 фунтов стерлингов (примерно 12,7 млн рублей) на подарки.