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13:25, 03 марта 2023
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Лионель Месси подарил 35 золотых iPhone 14 Pro товарищам по команде и сотрудникам

В честь победы на чемпионате

Аргентина выиграла недавний чемпионат мира по футболу, а Лионель Месси получил статус легенды. Он решил необычным образом поздравить своих товарищей по команде и сотрудников, которые участвовали в кампании в Катаре.

Лионель Месси подарил 35 золотых iPhone 14 Pro товарищам по команде и сотрудникам

Фото: GSMArena

Месси подарил всем 35 золотых iPhone 14 Pro. Каждый смартфон была изготовлен ​на заказ. На нём есть имя владельца, его номер, логотип Ассоциации футбола Аргентины. Создала такие смартфоны компания iDesign Gold, использовав золото в 24 карата.

Такой iPhone 14 Pro 1 ТБ стоит 4000 фунтов стерлингов (около 362 тысяч рублей по актуальному курсу). То есть Лионель Месси потратил 140 000 фунтов стерлингов (примерно 12,7 млн рублей) на подарки.

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