Лучшие модели iPhone, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы и прожорливости в «тяжёлой» онлайн-игре

Лучшие модели iPhone, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы и прожорливости в «тяжёлой» онлайн-игреЗапустили на устройствах проект Apex Legends
Авторы YouTube-канала Golden Reviewer сравнили четыре аппарата премиум-класса по скорости, нагреву и энергоэффективности в игре Apex Legends. Тестировались устройства на процессорах Dimensity 9000 (Xiaomi Redmi K50 Pro), Dimensity 8100 (Xiaomi Redmi K50), Apple A15 (iPhone 13 Pro Max), Snapdragon 8Gen1 (Samsung Galaxy S22 Ultra). Запускалась игра на всех смартфонах на максимальных настройках с FPS 60 к/с.
После завершения теста максимальная температура самой высокой оказалась у iPhone 13 Pro Max: 45,1 градус Цельсия. За ним идёт S22 Ultra c 44,8 градусами Цельсия. Меньше всего нагрелся при этом K50: максимальная температура у него составила 39 градусов.
Вывод
Из результатов видно, что самым эффективным является младший Xiaomi Redmi - K50. Эффективность на ватт у него равняется 16,2, у него также была самая низкая температура после окончания тестирования. Далее идёт iPhone 13 Pro Max, за ним - Redmi K50 Pro. На последнем месте оказывается Samsung.