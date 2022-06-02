Лучшие модели iPhone, Samsung и Xiaomi сравнили по скорости работы и прожорливости в «тяжёлой» онлайн-игре

Вывод

Из результатов видно, что самым эффективным является младший Xiaomi Redmi - K50. Эффективность на ватт у него равняется 16,2, у него также была самая низкая температура после окончания тестирования. Далее идёт iPhone 13 Pro Max, за ним - Redmi K50 Pro. На последнем месте оказывается Samsung.