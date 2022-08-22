Лучший компактный Android-смартфон, ASUS Zenfone 9, продают со скидкой

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Лучший компактный Android-смартфон, ASUS Zenfone 9, продают со скидкойЗа 44,5 тысячи рублей
На AliExpress можно выгодно купить компактный флагман ASUS Zenfone 9 с 5,5-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 8+ Gen 1.
Для покупки со скидкой достаточно просто добавить товар в корзину. Судя по данным на сайте, акция продлится ещё четыре дня, но гарантий на доступность смартфона мы давать не можем. Отметим, что в РФ ASUS Zenfone 9 официально не продаётся.
У аппарата также есть аккумулятор ёмкостью 4300 мАч, основная система камер из двух датчиков — на 50 Мп и 12 Мп. На AliExpress предлагается вариант в комплектации 8 ГБ + 128 ГБ.