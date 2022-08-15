Лучший по автономности: Tecno Pova 3 с аккумулятором на 7000 мАч приехал в Россию

Tecno Pova 3 также поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 33 Вт и реверсивную зарядку мощностью 10 Вт. То есть смартфон может выступать в качестве внешнего аккумулятора для других устройств.

Телефон получил 6,95-дюймовый FHD+ экран с частотой обновления 90 Гц и яркостью 500 нит. В системе камеры главным стал 50-мегапиксельный датчик. Также там есть портретный модуль на 2 Мп и AI объектив.