Люди устали от премиум-сегмента: взлет продаж Samsung Galaxy S24 Plus

Согласно отраслевым отчетам, за первые три недели продажи всей серии S24 выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Однако настоящая новость связана с моделью S24 Plus, которая может похвастаться ростом на 52% по сравнению с предыдущим годом. Это интересный поворот, учитывая, что S23 Plus ранее считался самым слабым по продажам в линейке S23.

Аналитики объясняют этот сдвиг стратегическим сочетанием факторов. S24 Plus предлагает «убедительный баланс между мощностью и ценой». Приблизительно за 1000 долларов он обладает большинством функций, присущих модели S24 Ultra, со значительной «скидкой» в 300 долларов.

Похоже, что Samsung обращает внимание на успех S24 Plus. По данным отраслевого инсайдера Revegnus, Samsung повысила планку продаж на первый квартал с 12 до 13 миллионов устройств.