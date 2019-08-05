«М.Видео» продаёт лучший смартфон Huawei по цене Samsung среднего класса

Стандартная стоимость модели в магазинах «М.Видео» составляет 59 990 рублей. Магазин предлагает скидку — 14 тысяч рублей — по трейд-ин. Таким образом, Huawei P30 Pro можно купить за 45 990 рублей. Это ниже стоимости недавно вышедшего Galaxy A80 среднего класса от Samsung.

Huawei P30 Pro хвалят за хорошую камеру: она имеет датчики на 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп, а также модуль ToF. Работает смартфон на платформе Kirin 980, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, AMOLED-экран на 6,47 дюйма, аккумулятор ёмкостью 4200 мАч. Более подробно о смартфон можно почитать в нашем обзоре.