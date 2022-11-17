Могло быть и хуже: компактный смартфон ASUS ZenFone 9 проверили на ремонтопригодность

Могло быть и хуже: компактный смартфон ASUS ZenFone 9 проверили на ремонтопригодностьВсё-таки лучше от его покупки отказаться
Специалист сервисного центра в выпуске на канале PBKreviews на YouTube выяснил, легко ли будет починить ASUS ZenFone 9, если он вдруг сломается. Результаты проверки огорчили.
Эксперт PBKreviews полностью разобрал смартфон ASUS ZenFone 9, чтобы узнать, насколько просто его будет отремонтировать при поломке.
После снятия задней панели ZenFone 9 вам придётся сначала открутить несколько винтов, чтобы получить доступ к другим запчастям.
Для извлечения аккумулятора у смартфона есть специальные «язычки». Это облегчает процесс.
Для замены экрана у этого смартфона вы должны будете первым делом снять заднюю панель, открутить винты, отсоединить кабель аккумулятора и другие гибкие кабели. После этого вы сможете уже переходить собственно к замене дисплея.
В целом ASUS ZenFone 9 получил за ремонтопригодность всего 4,5 балла из 10 возможных. Из них за время работы и организацию расположения деталей внутри - 1 балл из 2, за простоту нахождения деталей для ремонта - 1 балл из 2, за простоту замены экрана - 0,5 балла из 2, за лёгкость замены батареи - 1 балл из 2, за простоту замены остальных частей - 1 балл из 2.
В других выпусках специалист оценил Nothing Phone (1) в 3 балла из 10 за ремонтопригодность, OnePlus Nord CE 2 - в 3,5 балла из 10, Realme 9 Pro Plus - в 4,5 балла из 10.