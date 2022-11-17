Могло быть и хуже: компактный смартфон ASUS ZenFone 9 проверили на ремонтопригодность

Для замены экрана у этого смартфона вы должны будете первым делом снять заднюю панель, открутить винты, отсоединить кабель аккумулятора и другие гибкие кабели. После этого вы сможете уже переходить собственно к замене дисплея.

В целом ASUS ZenFone 9 получил за ремонтопригодность всего 4,5 балла из 10 возможных. Из них за время работы и организацию расположения деталей внутри - 1 балл из 2, за простоту нахождения деталей для ремонта - 1 балл из 2, за простоту замены экрана - 0,5 балла из 2, за лёгкость замены батареи - 1 балл из 2, за простоту замены остальных частей - 1 балл из 2.

В других выпусках специалист оценил Nothing Phone (1) в 3 балла из 10 за ремонтопригодность, OnePlus Nord CE 2 - в 3,5 балла из 10, Realme 9 Pro Plus - в 4,5 балла из 10.