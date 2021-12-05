МТС продаёт удешевлённый флагман Xiaomi 11 Lite NE с большой скидкой в комплекте

Без участия в акциях смартфон стоит 27 990 рублей. Однако если покупать в комплекте с другими гаджетами и услугами, стоимость самого Xiaomi 11 Lite NE может составить 17 990 рублей.

Например вместе с оплатой 500 рублей за тариф, беспроводными наушниками Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Black, фитнес-браслетом Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC Black и тарифом «Тарифище» стоимостью 350 рублей придётся заплатить 23 020 рублей. И это всё ещё выгоднее покупки отдельного смартфона. Товары в комплекте можно менять.