МТС продаёт удешевлённый флагман Xiaomi 11 Lite NE с большой скидкой в комплекте

МТС продаёт удешевлённый флагман Xiaomi 11 Lite NE с большой скидкой в комплектеВместе с наушниками и фитнес-трекером
Без участия в акциях смартфон стоит 27 990 рублей. Однако если покупать в комплекте с другими гаджетами и услугами, стоимость самого Xiaomi 11 Lite NE может составить 17 990 рублей.
Например вместе с оплатой 500 рублей за тариф, беспроводными наушниками Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 Black, фитнес-браслетом Xiaomi Mi Smart Band 4 NFC Black и тарифом «Тарифище» стоимостью 350 рублей придётся заплатить 23 020 рублей. И это всё ещё выгоднее покупки отдельного смартфона. Товары в комплекте можно менять.
Напомним, что указанная цена актуальна на момент публикации новости. Проверяйте наличие скидки самостоятельно.
Удешевлённый флагман Xiaomi 11 Lite NE оснащён 6,55-дюймовым AMOLED-экраном частотой обновления 90 Гц, камерой с главным датчиком на 64 Мп и процессором Snapdragon 778G.