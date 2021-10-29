На фото попал следующий флагманский смартфон Xiaomi 12

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На фото попал следующий флагманский смартфон Xiaomi 12Его, судя по всему, тестируют
В интернете опубликовали первые «живые» фото ещё не вышедшего смартфона Xiaomi 12. Некий молодой человек в китайском метро держит устройство в руках.
Фотографии разместили на сайте утечек Slashleaks. Пока утечка имеет 100-% рейтинг доверия. Опубликованы два снимка с разных ракурсов. На смартфоне надет специальный чехол, скрывающий его дизайн. Тем не менее, кое-что по фото понятно. Так, кнопки включения и регулировки громкости располагаются справа, у смартфона есть фронтальная камера в центральной верхней части дисплея.
На том же сайте опубликовали и снимки предполагаемого защитного стекла для Xiaomi 12. Они показывают, что экран смартфона будет иметь загнутые края.
Также Xiaomi 12 пророчат проводную зарядку мощностью 120 Вт, топовый процессор и экран частотой обновления 120 Гц.
Источник: Slashleaks