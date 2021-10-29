На фото попал следующий флагманский смартфон Xiaomi 12

Фотографии разместили на сайте утечек Slashleaks. Пока утечка имеет 100-% рейтинг доверия. Опубликованы два снимка с разных ракурсов. На смартфоне надет специальный чехол, скрывающий его дизайн. Тем не менее, кое-что по фото понятно. Так, кнопки включения и регулировки громкости располагаются справа, у смартфона есть фронтальная камера в центральной верхней части дисплея.