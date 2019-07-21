На видео показали контроллер для самого мощного игрового смартфона

ROG Phone 2 станет первым в мире устройством на усовершенствованной однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Поэтому, да и не только, его называют самым мощным игровым смартфоном. Аппарату также пророчат аккумулятор ёмкостью 5800 мАч, от 8 до 12 ГБ оперативной памяти, и от 128 ГБ до 1 ТБ внутренней.

Судя по тизеру, у ROG Phone 2 будет игровой контроллер с аналоговыми переключателями. Что, в принципе, логично, если смартфон позиционируется как игровой.

Официально ASUS представит его уже совсем скоро — 23 июля. Ждём с нетерпением.