Названы главные особенности следующего флагманского смартфона Xiaomi 12

Сообщается, что Xiaomi 12 получит стереодинамики, ИК-излучатель, улучшенный вибромотор и модуль NFC. Кроме того, у смартфона в качестве аппаратной основы будет выступать новейший процессор Snapdragon 8 Gen 1.

Что касается камеры, то от Xiaomi 12 можно ожидать камеру с тремя датчиками изображения. Основным сенсором будет 50-Мп с системой оптической стабилизации изображения. Его дополнят модуль со сверхширокоугольным объективом и модуль для съёмки макро. Ещё у смартфона будет установлена панель AMOLED Samsung последнего поколения E5. Она будет изогнута. Частота обновления экрана составит 120 Гц. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Ожидается поддержка 67-Вт проводной зарядки.

К сожалению, устройство не получит разъём для наушников.