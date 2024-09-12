Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе

Еще одна примечательная функция — Visual Intelligence, аналог Google Lens — также появится лишь спустя время после релиза смартфона. Эта функция будет использовать камеру для определения объектов и мест, интеграции со сторонними инструментами и предоставления контекстной информации.

Кроме того, постепенно будут внедряться амбициозные ИИ-функции (Apple Intelligence), в том числе генератор эмодзи, сводки уведомлений и улучшенные инструменты для печатания текста.