Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе

Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизеОни появятся после запуска
Одним из главных дополнений является функция Camera Control, которая позволит пользователям фиксировать фокус и экспозицию легким нажатием. Она будет внедрена «позже в этом году» и расширит возможности Camera Control.
Новая Siri также будет отсутствовать на старте продаж. В то время как iPhone 16 будет поставляться с iOS 18, обновленная Siri с расширенными возможностями и новой анимацией будет доступна только в iOS 18.1 тоже «позже в этом году».
Еще одна примечательная функция — Visual Intelligence, аналог Google Lens — также появится лишь спустя время после релиза смартфона. Эта функция будет использовать камеру для определения объектов и мест, интеграции со сторонними инструментами и предоставления контекстной информации.
Кроме того, постепенно будут внедряться амбициозные ИИ-функции (Apple Intelligence), в том числе генератор эмодзи, сводки уведомлений и улучшенные инструменты для печатания текста.