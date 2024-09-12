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Опубликовано 12 сентября 2024, 12:45
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Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе

Они появятся после запуска
Линейка iPhone 16, выход которой намечен на следующую неделю, может похвастаться множеством обновлений, включая новые чипы A18, улучшенные дисплеи и обновленную систему управления камерой. Однако несколько обещанных функций не будут доступны на старте продаж, пишет 9to5Mac.
Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе
© Ferra

Одним из главных дополнений является функция Camera Control, которая позволит пользователям фиксировать фокус и экспозицию легким нажатием. Она будет внедрена «позже в этом году» и расширит возможности Camera Control.

Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе

© Apple

Новая Siri также будет отсутствовать на старте продаж. В то время как iPhone 16 будет поставляться с iOS 18, обновленная Siri с расширенными возможностями и новой анимацией будет доступна только в iOS 18.1 тоже «позже в этом году».

Названы ключевые функции iPhone 16, которых не будет на релизе

© Apple

Еще одна примечательная функция — Visual Intelligence, аналог Google Lens — также появится лишь спустя время после релиза смартфона. Эта функция будет использовать камеру для определения объектов и мест, интеграции со сторонними инструментами и предоставления контекстной информации.

Кроме того, постепенно будут внедряться амбициозные ИИ-функции (Apple Intelligence), в том числе генератор эмодзи, сводки уведомлений и улучшенные инструменты для печатания текста.