Названы лучшие гаджеты августа 2024 года, по мнению Gizmodo

Названы лучшие гаджеты августа 2024 года, по мнению GizmodoСкладные устройства Samsung, телевизоры и многое другое
Samsung продолжает доминировать в августе, но уже с Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, демонстрируя дизайн и улучшенную производительность. Galaxy Z Flip 6 стал лучше по сравнению с предшественником благодаря внутреннему экрану и времени автономной работы, а Z Fold 6 остается «мощным устройством с универсальными функциями».
Для тех, кто ищет огромный экран, появился 86-дюймовый телевизор Vizio, который предлагает отличную стоимость для своего размера, хотя ему не хватает качества изображения более дорогих моделей. В то же время «камбэкнулась"колонка Pill от Beats, ее хвалят за длительное время работы и качество звука, несмотря на скромные басы.
Ноутбук Asus TUF Gaming A14 показал отличную производительность в «элегантном корпусе», пишет издание, а HP Elite x360 1040 G11 2-в-1 — стал для Gizmodo лучшим бизнес-ноутбуком с универсальным 360-градусным шарниром и средствами защиты.