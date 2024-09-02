Названы лучшие гаджеты августа 2024 года, по мнению Gizmodo

Для тех, кто ищет огромный экран, появился 86-дюймовый телевизор Vizio, который предлагает отличную стоимость для своего размера, хотя ему не хватает качества изображения более дорогих моделей. В то же время «камбэкнулась"колонка Pill от Beats, ее хвалят за длительное время работы и качество звука, несмотря на скромные басы.