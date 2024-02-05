Не прошло и месяца, а экраны Galaxy S24 Ultra уже покрылись зелеными полосками

Не прошло и месяца, а экраны Galaxy S24 Ultra уже покрылись зелеными полоскамиПо всему миру
Проблема зеленых линий была характерна еще для серии Galaxy S20. Это нежелательное повторное появление на последнем флагмане Samsung вызывает беспокойство, особенно учитывая его премиальный ценник.
Один из пользователей сообщил о появлении зеленой вертикальной линии и белой горизонтальной линии на своем S24 Ultra через шесть дней после покупки. Перезагрузка и сброс настроек до заводских не помогли решить проблему, что отражает аналогичный опыт с пострадавшими устройствами S20. Другой пользователь сообщил об идентичной вертикальной зеленой линии на своем устройстве.
Пока рано говорить о том, является ли это широко распространенным производственным дефектом или единичными случаями. Однако прошлое Samsung, связанное с проблемой зеленой линии, вряд ли внушает доверие потенциальным покупателям.