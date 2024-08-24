Опубликовано 24 августа 2024, 20:46
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Не самые лучшие чехлы Apple — FineWoven — «пропали» в преддверии iPhone 16С глаз долой — из сердца вон
В преддверии предстоящего сентябрьского мероприятия Apple, на котором, как ожидается, будут представлены iPhone 16 и Apple Watch Series 10, аксессуары FineWoven исчезли со складов Apple Store.
Ремешки FineWoven для Apple Watch и чехлы для iPhone 15 отображаются как «в настоящее время недоступные» для онлайн-заказов. Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что запасы этих товаров критически малы в нескольких магазинах Apple Store.
Хотя это может свидетельствовать о потенциальном прекращении выпуска аксессуаров, более вероятно, что Apple готовится к обновлению линейки.
Продукция FineWoven подвергалась критике за проблемы с долговечностью. В адрес этих аксессуаров поступали сообщения о большом количестве возвратов и негативные отзывы покупателей, в том числе предупреждения от Amazon о частых возвратах.