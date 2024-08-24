Ремешки FineWoven для Apple Watch и чехлы для iPhone 15 отображаются как «в настоящее время недоступные» для онлайн-заказов. Марк Гурман из Bloomberg подтвердил, что запасы этих товаров критически малы в нескольких магазинах Apple Store.

Хотя это может свидетельствовать о потенциальном прекращении выпуска аксессуаров, более вероятно, что Apple готовится к обновлению линейки.

Продукция FineWoven подвергалась критике за проблемы с долговечностью. В адрес этих аксессуаров поступали сообщения о большом количестве возвратов и негативные отзывы покупателей, в том числе предупреждения от Amazon о частых возвратах.