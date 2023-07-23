Недорогой смартфон Oppo K11 получил топовый сенсор камеры Sony и OLED-дисплей

Oppo K11 оснастили 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2412×1080 и частотой обновления 120 Гц,. Он имеет 16-Мп селфи-камеру, 50-Мп основную камеру с сенсором Sony IMX890 и оптической стабилизацией изображения, 8-Мп сверхширокоугольный объектив и 2-Мп макрообъектив.

Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч и поддержке быстрой зарядки 100 Вт Oppo K11 обещает длительное использование и быстрое время зарядки. Устройство также оснащено такими функциями, как встроенный в дисплей отпечаток пальца, NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

OPPO K11 предлагается в трех вариантах по конкурентоспособной цене - от 2299 китайских юаней ($319) за модель с 8 ГБ+256 ГБ.