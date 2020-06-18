Смартфон Xiaomi Redmi Note 8T с NFC продают дешевле 11 тысяч рублей

Про скидку на сверхбюджетный Redmi 8A мы уже написали. Серия Redmi Note 8T может вглядеть даже интереснее.

В версии со 128 ГБ памяти в «Ситилинке» продают за 14 990 рублей вместо 17 990. В комплектации с 32 ГБ памяти Redmi Note 8T можно купить и вовсе за 10 990 рублей вместо 13 990. А версия с 64 ГБ оценена в 12 990 рублей вместо 15 990. Смартфоны доступны в различных цветах.

Устройство работает на процессоре Snapdragon 665, обладает экраном диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340×1080 пикселей. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4000 мАч, время работы в режиме разговора составляет 21 час, а в режиме ожидания — до 251 часов. Есть поддержка NFC для бесконтактной оплаты.

Остальные предложения акции можно посмотреть на сайте магазина «Ситилинк». Скидки будут актуальны только сегодня.