Самый дешёвый смартфон Xiaomi Redmi временно продают со скидкой

В версии с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ оперативной памяти Redmi 8A в «Ситилинке» продают за 6990 рублей вместо 8490. Магазин предлагает два цветовых варианта — синий и чёрный.

Смартфон оснащён экраном диагональю 6,22 дюйма и разрешением 1520×720 пикселей. Устройство работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 439. Аккумулятор на 5000 мAч позволяет смартфону работать в режиме разговора, до 42 часов, а в режиме ожидания до 744 часов. Есть у Redmi 8A основная камера на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп.

Помимо этого смартфона в акции Xiaomi участвуют и другие модели. Скидки будут актуальны только сегодня.