Новые сливы подтвердили дизайн iPhone 16 в стиле легендарного iPhone X

Опубликовано 04 апреля 2024, 11:16
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Новые сливы подтвердили дизайн iPhone 16 в стиле легендарного iPhone XСлухи продолжают подтверждаться
Свежие изображения, опубликованные в социальных сетях, дают нам самый подробный на сегодня взгляд на iPhone 16 и iPhone 16 Pro.
Макеты смартфонов демонстрируют ряд интересных изменений, включая новую кнопку Capture, переработанный модуль камеры и многое другое.
Главные изменения iPhone 16:
- Кнопка Action на всех моделях: ранее доступная только на Pro-версиях iPhone 15.
- Новая кнопка Capture: справа от корпуса, с механическим дизайном и емкостной поверхностью для жестов зума.
- Увеличенные Pro-модели: iPhone 16 Pro получит 6.3-дюймовый дисплей (вместо 6.1), а iPhone 16 Pro Max — 6.9-дюймовый (вместо 6.7).
- Вертикальный блок камер: на iPhone 16 и iPhone 16 Plus, для записи пространственного видео, в стиле iPhone X.
Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Pro будут представлены в сентябре. До этого момента мы, скорее всего, увидим еще больше слухов и утечек.