Новый «бюджетный» iPhone SE получит OLED-дисплей, но цена вам не понравится

Да, вы все правильно поняли. Доступная линейка iPhone отказывается от традиционного ЖК-дисплея в пользу OLED-технологии, которая ранее была доступна только более дорогим собратьям. Так что, хотя вам, возможно, придется подождать еще год, но зато SE образца 2025 года обещает значительный скачок в качестве дисплея.

Но есть одна загвоздка. Apple, известная своими жесткими правилами, еще не выбрала поставщика. Три гиганта — Samsung, BOE и Tianma — борются за контракт, но ни один из них пока не получил его. Запрашиваемая Apple цена в 20 долларов за панель значительно ниже их первоначальных предложений, что вынуждает затягивать переговоры.

Samsung, если верить инсайдам, предлагает самую низкую цену (30 долларов), но, вероятно, использует существующую технологию панелей iPhone 14 для повышения эффективности.

BOE: цена $ 35, стремление наверстать упущенное после того, как в прошлом году компания упустила возможность производить панели для iPhone 15.

Tianma: предлагает самую высокую цену (40 долларов), но считается менее конкурентоспособной из-за потенциальных технологических пробелов.

Хотя окончательный выбор дисплея еще не определен, предположения указывают на 6,1-дюймовую панель с разрешением 1170×2532, аналогичную iPhone 13 и 14. Также ожидается пиковая яркость в 1200 нит, и даже стекло Ceramic Shield может украсить SE, хотя это и не подтверждено.