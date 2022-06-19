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Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото

Видно его большую камеру
Twitter-аккаунт Shadow_Leak поделился «живым» фото грядущего флагмана Xiaomi 12 Ultra. Это будет очень любопытная модель.
Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото

По фото видно, что акцент сделан на камере смартфона. И это соответствует ранним сведениям о модели — компания обещала выпустить первый смартфон в партнёрстве с Leica уже в июле этого года. Мы можем видеть логотип немецкого производителя фотоаппаратов рядом с блоком камер.

Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото

По слухам, у 12 Ultra будет основной модуль камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, телефото-модуль на 48 Мп и ультраширик на 48 Мп. Также ожидается, что смартфон получит самую мощную платформу на данный момент Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,73-дюймовый экран и быструю зарядку мощностью 120 Вт.

Источник:Twitter
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#Xiaomi 12
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