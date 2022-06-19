Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото

По фото видно, что акцент сделан на камере смартфона. И это соответствует ранним сведениям о модели — компания обещала выпустить первый смартфон в партнёрстве с Leica уже в июле этого года. Мы можем видеть логотип немецкого производителя фотоаппаратов рядом с блоком камер.