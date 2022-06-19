Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фото

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Новый флагман Xiaomi 12 Ultra попал на «живое» фотоВидно его большую камеру
Twitter-аккаунт Shadow_Leak поделился «живым» фото грядущего флагмана Xiaomi 12 Ultra. Это будет очень любопытная модель.
По фото видно, что акцент сделан на камере смартфона. И это соответствует ранним сведениям о модели — компания обещала выпустить первый смартфон в партнёрстве с Leica уже в июле этого года. Мы можем видеть логотип немецкого производителя фотоаппаратов рядом с блоком камер.
По слухам, у 12 Ultra будет основной модуль камеры на 50 Мп с оптической стабилизацией изображения, телефото-модуль на 48 Мп и ультраширик на 48 Мп. Также ожидается, что смартфон получит самую мощную платформу на данный момент Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,73-дюймовый экран и быструю зарядку мощностью 120 Вт.