Новый флагманский смартфон Xiaomi показали на официальном изображении

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Сегодня в 15:34
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Новый флагманский смартфон Xiaomi показали на официальном изображенииВ серии будут модели с экранами разных размеров
Сегодня Xiaomi подтвердила, что представит линейку флагманских смартфонов Xiaomi 12 28 декабря. Компания начала активно постить промоматериалы, посвящённые новинкам. Один из демонстрирует внешность смартфонов и доказывает, что Xiaomi 12 выйдет как минимум в двух вариантах.
На постере изображены телефоны двух размеров. К сожалению, показана только передняя панель. В ней будет вырез в центре вверху под фронтальную камеру.
Судя по постеру, стандартный Xiaomi 12 получит 6,2- или 6,3-дюймовый экран, а вот модель Pro (или Ultra) — 6,67- или 6,8-дюймовый дисплей.
В целом, ожидается, что в линейку будут три модели. Две — с одинаковым размером экрана, но с разными камерами, и одна — с экраном побольше.
Ранее Xiaomi также подтвердила, что смартфоны будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1.
Источник: Pocket-lint