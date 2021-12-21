Новый флагманский смартфон Xiaomi показали на официальном изображении

Судя по постеру, стандартный Xiaomi 12 получит 6,2- или 6,3-дюймовый экран, а вот модель Pro (или Ultra) — 6,67- или 6,8-дюймовый дисплей.

В целом, ожидается, что в линейку будут три модели. Две — с одинаковым размером экрана, но с разными камерами, и одна — с экраном побольше.

Ранее Xiaomi также подтвердила, что смартфоны будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1.