Новый игровой смартфон ASUS получит 16 ГБ оперативной памяти

В декабре ROG Phone 5 тоже появлялся в Geekbench, но тогда протестировали его 8-ГБ версию. Его 16-ГБ вариант набрал 1131 и 3729 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. Это больше, чем было у модели с 8 ГБ.

16-ГБ версия ROG Phone 5 тоже работает под управлением Android 11 и оснащается процессором Snapdragon 888. Из других баз известно, что смартфон также получит батарею на 6000 мАч, 6,78-дюймовый экран AMOLED и поддержку 5G. Ещё у ROG Phone 5 будет поддержка 65-Вт быстрой зарядки и второй маленький дисплей.

Скорее всего, устройство представят весной.