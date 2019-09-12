Новый iPhone 11 Pro доказал свою мощность в бенчмарке

Протестированный iPhone 11 Pro имеет 4 ГБ оперативной памяти и работает под управлением iOS 13. Он набрал 5472 баллов в однопоточном тесте и 13769 — в многопоточном. Это на голову выше результата любого смартфона на Android. Так, даже игровой ASUS ROG Phone 2, работающий на Snapdragon 855 Plus демонстрирует меньшие показатели (3616 и 11103 балла соответственно). Флагманский аппарат от Samsung Galaxy Note10 на платформе Exynos 9825 тоже не дотягивает до устройства от Apple.

Впрочем, минусом iPhone 11 Pro остаётся малый объём оперативной памяти. И это, конечно, не может не влиять на пользовательский опыт. У того же Samsung Galaxy Note10 в этом плане дела обстоят намного лучше.