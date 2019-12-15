Обои для рабочего стола «сломали» экран Xiaomi

Как рассказал пользователь с ником Soroush_kohan, он изменил обои на своём устройстве, и сразу после этого смартфон стал вести себя странно. Он остаётся во включённом состоянии одну секунду, затем выключается, а затем снова включается на одну секунду. По этой причине Soroush_kohan не может нормально использовать устройства. Причём пока экран постоянно включается и выключается, смартфон вибрирует. После 5-6 таких циклов появляется экран загрузки и предлагает пользователю три опции: перезагрузку, очищение данных или контакт с Mi Assistant. При выборе первого варианта всё повторяется.

На первый взгляд скачанные Soroush_kohan обои не казались подозрительными. Но как только пользователь установил их на главный экран, начались проблемы. В сабреддите, посвящённом вопросу, другие люди написали, что ошибка повторилась и на их смартфонах. Скорее всего, дело в баге прошивки MIUI.