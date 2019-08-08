Объявлены российские цены смартфона на чистом Android — Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 (обзор) оказался клоном другой недавней модели компании — Xiaomi CC9e. Он получил 6,08-дюймовый AMOLED-дисплей, четырёхядерный процессор Snapdragon 665, тройную камеру с датчиками на 48 Мп, 8 Мп (с широкоугольным объективом) и 2 Мп (сенсором глубины), фронтальную камеру на 32 Мп. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Работает под управлением Android 9.0 Pie.
В России будут продаваться две версии:
- с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти за 16 990 рублей;
- с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти за 18 990 рублей.
В продажу смартфон поступит 16 августа.