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Объявлены российские цены смартфона на чистом Android — Xiaomi Mi A3

Дешевле, чем на AliExpress
В прошлом месяце Xiaomi презентовала новый Mi A3 в Украине. Теперь же пришёл черед России. Компания сообщила, сколько будет стоить смартфон на «чистом» Android на российском рынке, и когда поступит в продажу.

Xiaomi Mi A3 (обзор) оказался клоном другой недавней модели компании — Xiaomi CC9e. Он получил 6,08-дюймовый AMOLED-дисплей, четырёхядерный процессор Snapdragon 665, тройную камеру с датчиками на 48 Мп, 8 Мп (с широкоугольным объективом) и 2 Мп (сенсором глубины), фронтальную камеру на 32 Мп. Поддерживает устройство аккумулятор ёмкостью 4030 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Работает под управлением Android 9.0 Pie.

В России будут продаваться две версии:

  • с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ внутренней памяти за 16 990 рублей;
  • с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти за 18 990 рублей.

В продажу смартфон поступит 16 августа.

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