Оценена поворотная камера смартфона ASUS Zenfone 8 Flip

В поворотном модуле Zenfone 8 Flip установлены основной датчик изображения на 64 Мп, ультраширик на 12 Мп, телефото камера на 8 Мп. Эту систему камер можно использовать и как фронтальную, и как основную. Смартфон может снимать видео в качестве 8K/30 fps и 4K/60 fps.

Всего ASUS Zenfone 8 Flip набрал 118 баллов. Для сравнения: Apple iPhone 11 имеет оценку в 119 баллов.

Из плюсов смартфона эксперты назвали отличную цветопередачу на снимках, хорошую детализацию видео.