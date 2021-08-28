Оценена поворотная камера смартфона ASUS Zenfone 8 Flip

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Сегодня в 17:14
Оценена поворотная камера смартфона ASUS Zenfone 8 FlipПочти на уровне iPhone 11
В этом году у ASUS вышло два смартфона в серии Zenfone — стандартный и компактный Zenfone 8, а также Zenfone 8 Flip с поворотной камерой. Эксперты DxOMark оценили вторую модель.
В поворотном модуле Zenfone 8 Flip установлены основной датчик изображения на 64 Мп, ультраширик на 12 Мп, телефото камера на 8 Мп. Эту систему камер можно использовать и как фронтальную, и как основную. Смартфон может снимать видео в качестве 8K/30 fps и 4K/60 fps.
Всего ASUS Zenfone 8 Flip набрал 118 баллов. Для сравнения: Apple iPhone 11 имеет оценку в 119 баллов.
Из плюсов смартфона эксперты назвали отличную цветопередачу на снимках, хорошую детализацию видео.