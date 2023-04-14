Одни из самых мощных: представлены игровые флагманские смартфоны ASUS ROG Phone 7 и 7 Ultimate

У модели Ultimate в отличие от обычной есть система AeroActive, который пропускает воздух прямо внутрь смартфона для охлаждения. Также у аппарата на задней панели есть дисплей ROG Vision.

В целом в новых смартфонах значительно улучшена игровая производительность. Система охлаждения GameCool7 стала больше и лучше. Компания утверждает, что модель ROG Phone 7 Ultimate почти не нагревается даже после часа экстремальной нагрузки. ROG Phone 7 также поддерживают трассировку лучей в определённых играх.

Смартфоны оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем Samsung с разрешением 2448x1080 пикселей, который ярче, чем его предшественник — 1500 нит. Панель поддерживает переменную частоту обновления до 165 Гц. Как и в телефонах ROG предыдущего поколения, в новых моделях установлена ​​батарея ёмкостью 6000 мАч (разделенная на две равные части по 3000 мАч для улучшения охлаждения) с зарядкой мощностью 65 Вт. Что касается камеры, то ASUS в основном сохранил тот же набор: 50 Мп + 13 Мп + 5 Мп.

Серия ROG Phone 7 доступна для предварительного заказа в Европе и на Тайване через интернет-магазин ASUS и розничных партнеров. Цены на стандартную модель начинаются с 999 евро, а на ROG Phone 7 Ultimate с кулером — с 1399 евро.