Официально раскрыта селфи-камера нового флагманского смартфона Xiaomi 12

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Официально раскрыта селфи-камера нового флагманского смартфона Xiaomi 12У неё будет любопытная функция
С приближением к презентации нам становится известно всё больше и больше подробностей о новых флагманах Xiaomi 12. На этот раз компания официально рассказала о фронтальной камере модели Xiaomi 12 Pro.
Ранее сообщалось, что Xiaomi 12 Pro станет первым смартфоном, который будет использовать новый датчик изображения Sony IMX707 в основной камере. Что касается фронтальной, то там будет установлен сенсор разрешением 32 Мп. Кроме того, селфи-камера получит встроенный бьюти-фильтр. Этот фильтр работает на продвинутой технологии омоложения кожи на уровне пикселей. В основе лежит генеративно-состязательная сеть (GAN). В GAN применяются две нейронные сети, одна из которых генерирует образцыа другая старается отличить правильные образцы от неправильных.
Ещё Xiaomi сообщала, что смартфоны линейки будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Презентация состоится 28 декабря.
Источник: Gizmochina