Официально раскрыта селфи-камера нового флагманского смартфона Xiaomi 12

Ранее сообщалось, что Xiaomi 12 Pro станет первым смартфоном, который будет использовать новый датчик изображения Sony IMX707 в основной камере. Что касается фронтальной, то там будет установлен сенсор разрешением 32 Мп. Кроме того, селфи-камера получит встроенный бьюти-фильтр. Этот фильтр работает на продвинутой технологии омоложения кожи на уровне пикселей. В основе лежит генеративно-состязательная сеть (GAN). В GAN применяются две нейронные сети, одна из которых генерирует образцыа другая старается отличить правильные образцы от неправильных.

Ещё Xiaomi сообщала, что смартфоны линейки будут работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 1. Презентация состоится 28 декабря.