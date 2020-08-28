OLED-экраны смартфонов назвали вредными для здоровья

Эксперты объяснил, что когда пользователь снижает яркость экрана, тот начинает мерцать с определённой частотой. Чем ниже яркость, тем более выражена пульсация экрана. Из-за этого устают глаза. Гриценко отметил, что человеческому глаза мерцание незаметно, но его можно увидеть, если навести на экран камеру другого смартфона.

Эксперт советует использовать устройство на максимальной яркости или близкой к максимальной, если глаза устают от OLED-экрана. Есть также специальные программные решения, например, DC Dimming на Android и «Понижение точки белого» на iOS. Если их применять, то экран почти полностью перестаёт мерцать. Однако страдает цветопередача.