Опубликовано первое живое фото всей линейки iPhone 16

На фото заметны ключевые изменения в дизайне. Самое бросающееся в глаза — новая компоновка камер у базовых iPhone 16 и 16 Plus.

Вместо диагонального расположения, как у iPhone 15, теперь модули расположены вертикально. Это, по слухам, связано с внедрением поддержки записи пространственного видео для работы в шлеме дополненной реальности Apple Vision Pro.

Также изменения коснулись размеров экранов Pro-версий. iPhone 16 Pro Max получит 6.9-дюймовый дисплей, став самым большим Pro Max на сегодняшний день (было 6.7 дюймов). iPhone 16 Pro тоже слегка подрастет — с 6.1 до 6.3 дюймов.

Стандартные iPhone 16 и 16 Plus сохранят диагонали 6.1 и 6.7 дюймов соответственно.

На снимке не видно отдельной кнопки «Захват» для управления камерой, о которой ходили слухи.

Напомним, что, традиционно, презентация новых iPhone ожидается в сентябре.