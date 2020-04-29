Опубликованы доказательства рекордно качественной камеры Xiaomi Mi 10 Youth Edition среди смартфонов среднего класса

В диапазоне до 300 долларов (22 тысяч рублей по текущему курсу) качество этих снимков снимков тянет на рекорд, потому что достойных конкурентов у нового Xiaomi среди близких по цене смартфонов нет. Наиболее перспективный с точки зрения потенциала сенсора и недорогой Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 64 Мп-камерой, по результатам экспертных тестов, не раскрывает весь потенциал камеры в полной мере — Xiaomi, так исторически сложилось, не умеет оптимизировать алгоритмы работы камеры в смартфоны на базе процессоров MediaTek. Конкурирующий Realme XT с 64 Мп фотографирует ещё хуже, потому что молодому бренду не хватает навыков в настройке камер.

Все остальные смартфоны в аналогичной ценовой категории довольствуются бюджетными сенсорами камер и/или некачественной оптикой в придачу, в то время как Xiaomi не только получила богатый опыт настройки 48 Мп-камер в предыдущих моделях (Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 8T, Mi 9 Lite, Mi Mix 3, Mi 9, Mi A3 и др.), но и первой, судя по имеющейся информации, выпустит недорогой смартфон с высококачественным 5-кратным оптическим зумом. Напомним, что на сегодняшний день наиболее доступным смартфоном с таким зумом остаётся Huawei P30 Pro стоимостью минимум 38 тысяч рублей.

Xiaomi начнёт продавать новый камерофон Mi 10 Youth Edition на китайском рынке дешевле 300 долларов уже завтра.