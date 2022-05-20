Ошибка eSIM в iPhone ломает сообщения и видеосвязь

Проблема проявляется на симках различных операторов. По словам владельцев смартфонов Apple, iMessage и FaceTime случайным образом деактивируются и нет никаких способов снова их активировать. Единственное решение — получить физическую симку.

Многие пользователи жалуются на то же самое или вовсе не могут активировать iMessage и FaceTime. У некоторых сработало такое решение: либо деактивировать и повторно активировать eSIM, либо активировать новую.

Проблема была замечена как минимум в версии системы iOS 15.4. Apple пока не отреагировала на жалобы.

Напомним, eSIM — это форма программируемой SIM-карты, которая встроена непосредственно в устройство.