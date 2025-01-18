Открылся цифровой музей дизайна телефонов Nokia за всю историю компании

Архив доступен на сайте университета Аалто и имеет простой в использовании интерфейс, напоминающий паутину. Он организует материалы по ключевым темам, позволяя пользователям изучать подробности об отдельных устройствах Nokia. Там есть, например, видео, демонстрирующее дизайн интерфейса смарт-часов Nokia Moonraker, созданных для устройств Lumia.

Архив позволяет взглянуть на то, каково было работать в Nokia во времена расцвета компании, узнать о ее ресурсах и процессе проектирования, особенно сейчас, когда стало известно, что HMD «убила» бренд Nokia окончательно.