Открылся цифровой музей дизайна телефонов Nokia за всю историю компании

Опубликовано 18 января 2025, 18:001 мин.
Открылся цифровой музей дизайна телефонов Nokia за всю историю компанииДля всеобщего обозрения
Университет Аалто открыл архив дизайна Nokia — цифровую коллекцию материалов, демонстрирующую культовые устройства компании, дизайнерские эскизы, видео и многое другое. Этот архив предлагает уникальный взгляд на историю Nokia и «мышление», сформировавшее ее продукты.
Архив доступен на сайте университета Аалто и имеет простой в использовании интерфейс, напоминающий паутину. Он организует материалы по ключевым темам, позволяя пользователям изучать подробности об отдельных устройствах Nokia. Там есть, например, видео, демонстрирующее дизайн интерфейса смарт-часов Nokia Moonraker, созданных для устройств Lumia.
Архив позволяет взглянуть на то, каково было работать в Nokia во времена расцвета компании, узнать о ее ресурсах и процессе проектирования, особенно сейчас, когда стало известно, что HMD «убила» бренд Nokia окончательно.