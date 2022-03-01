«Ответ для всех»: подтверждена дата анонса Xiaomi 12

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«Ответ для всех»: подтверждена дата анонса Xiaomi 12Слит постер
Глобальный запуск Xiaomi 12 состоится в середине марта. Эту информацию сообщает Android Planet, и она подтверждена несколькими независимыми источниками.
Что интересно, сейчас с сайта Android Planet удалена дата события по запросу Xiaomi. По той же причине из статьи удалили постер с информацией о мероприятии. Однако другие сайты успели всё сохранить.
На официальным постере серии Xiaomi 12 написано Master Every Scene, а также утверждается, что смартфоны станут «ответом для всех». Презентация же состоится 15 марта, в 20:00 по Гринвичу.
Напомним, китайские Xiaomi 12 и Xiaomi 12X получили 6,28-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением Full HD+ частотой обновления 120 Гц. У Pro-версии стоит 6,73-дюймовый экран 2K. Старшие модели работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 1.
Источник: Android Planet