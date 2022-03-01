«Ответ для всех»: подтверждена дата анонса Xiaomi 12

Что интересно, сейчас с сайта Android Planet удалена дата события по запросу Xiaomi. По той же причине из статьи удалили постер с информацией о мероприятии. Однако другие сайты успели всё сохранить.

На официальным постере серии Xiaomi 12 написано Master Every Scene, а также утверждается, что смартфоны станут «ответом для всех». Презентация же состоится 15 марта, в 20:00 по Гринвичу.