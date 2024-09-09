Телефоны
Опубликовано 09 сентября 2024, 00:45
1 мин.

Память на 256 ГБ станет минимальной для iPhone 16 Pro

Модель удвоит базовый объем памяти
Согласно новому отчету тайваньской компании TrendForce, специализирующейся на исследованиях рынка, Apple собирается удвоить базовый объем памяти для предстоящего iPhone 16 Pro. Модель начального уровня, как сообщается, будет поставляться с 256 ГБ, по сравнению с предыдущей 128 ГБ. Это совпадает с прошлогодним iPhone 15 Pro Max, который получил аналогичный прирост базового объема памяти.
Память на 256 ГБ станет минимальной для iPhone 16 Pro
© Ferra

Хотя это увеличение объема памяти является приятной новостью, это также может сигнализировать о повышении цены на iPhone 16 Pro. Чтобы оправдать более высокую стоимость, Apple может включить такие функции, как зум-объектив с тетрапризмой, который был эксклюзивом для iPhone 15 Pro Max. Эта технология камеры премиум-класса еще больше выделит модель Pro из ряда аналогов.

Кроме того, по слухам, серия iPhone 16 будет включать аппаратные обновления, такие как чип A18 для моделей, не относящихся к Pro, и чип A18 Pro для Pro-версий. Также есть предположение, что Apple может увеличить объем оперативной памяти в моделях без Pro с 6 до 8 ГБ, что повысит производительность новых функций, основанных на искусственном интеллекте.

Официальный запуск iPhone 16, по слухам, состоится 9 сентября 2024 года, поэтому в ближайшее время ожидается появление более конкретных деталей.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#iPhone 16 Pro
,
#память