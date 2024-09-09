Память на 256 ГБ станет минимальной для iPhone 16 Pro

Хотя это увеличение объема памяти является приятной новостью, это также может сигнализировать о повышении цены на iPhone 16 Pro. Чтобы оправдать более высокую стоимость, Apple может включить такие функции, как зум-объектив с тетрапризмой, который был эксклюзивом для iPhone 15 Pro Max. Эта технология камеры премиум-класса еще больше выделит модель Pro из ряда аналогов.

Кроме того, по слухам, серия iPhone 16 будет включать аппаратные обновления, такие как чип A18 для моделей, не относящихся к Pro, и чип A18 Pro для Pro-версий. Также есть предположение, что Apple может увеличить объем оперативной памяти в моделях без Pro с 6 до 8 ГБ, что повысит производительность новых функций, основанных на искусственном интеллекте.

Официальный запуск iPhone 16, по слухам, состоится 9 сентября 2024 года, поэтому в ближайшее время ожидается появление более конкретных деталей.