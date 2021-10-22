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Перечислены смартфоны ASUS, которые получат Android 12

Это флагманы
ASUS объявила модели своих смартфонов, которые получат обновление до новейшей Android 12.
Перечислены смартфоны ASUS, которые получат Android 12

Компания подтвердила, что обновление придёт на следующие модели: Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, ROG Phone 3, а также ROG Phone 5 и 5s.

Первым смартфоном, который получит стабильную версию Android 12, станет Zenfone 8. Развёртывание обновления начнётся в декабре. В этом же месяце апдейт придёт и для Zenfone 8 Flip. Для ROG Phone 5 и ROG Phone 5s — в первом квартале 2022 года. Для ROG Phone 3 и Zenfone 7 — в первой половине 2022 года. Точные даты, к сожалению, названы не были.

Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 12 со смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro.

Источник: GSMArena