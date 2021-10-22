Перечислены смартфоны ASUS, которые получат Android 12

Компания подтвердила, что обновление придёт на следующие модели: Zenfone 7, Zenfone 8, Zenfone 8 Flip, ROG Phone 3, а также ROG Phone 5 и 5s.

Первым смартфоном, который получит стабильную версию Android 12, станет Zenfone 8. Развёртывание обновления начнётся в декабре. В этом же месяце апдейт придёт и для Zenfone 8 Flip. Для ROG Phone 5 и ROG Phone 5s — в первом квартале 2022 года. Для ROG Phone 3 и Zenfone 7 — в первой половине 2022 года. Точные даты, к сожалению, названы не были.

Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 12 со смартфонами Pixel 6 и Pixel 6 Pro.