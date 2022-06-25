Передний и задний экран: игровой смартфон Asus показали на фото

Asus ROG Phone 6 будет оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 165 Гц и разрешением Full HD+. Он будет поставляться с предустановленным Android 12 и пользовательским интерфейсом ROG UI.

Устройство на базе Snapdragon 8+ Gen 1 будет поставляться с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Он может быть оснащен двухъячеечной батареей емкостью 6 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 65 Вт. Пока неясно, будут ли все три устройства, о которых ходят слухи, такие как ROG Phone 6, 6 Pro и 6 Ultimate, показаны 5 июля на презентации.