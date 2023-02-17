Первые снимки порта USB-C в iPhone 15 Pro

Фото представляет первые живые кадры iPhone 15 Pro, к сожалению акцент сделан на нижней части устройства. На фото можно видеть порт USB-C наряду с двумя винтами и отверстиями динамика. Дизайн, к слову, такой же, который можно видеть у iPhone 14 Pro, только с USB-C вместо Lightning.

Говорить о достоверности снимка может еще и материал, из которого сделано это устройство. Так, он напоминает матовый титан, на который, по слухам, планирует перейти Apple с выходом новой линейки флагманов. Цвет титана, как отмечает 9to5Mac, почти полностью совпадает с цветом Apple Watch Ultra.

Если хотите посмотреть на рендеры iPhone 15 Pro, основанные на CAD-изображениях, то милости просим в наш недавний материал.