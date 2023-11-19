Плоский экран и почти полное отсутствие рамок: что о Samsung Galaxy S24 рассказали защитные стекла

12:30, 19 ноября 2023
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Плоский экран и почти полное отсутствие рамок: что о Samsung Galaxy S24 рассказали защитные стеклаУтечки продолжают радовать фанатов
Что о Samsung Galaxy S24 рассказали слитые защитные стекла. На пороге долгожданная серия Samsung Galaxy S24, и утечки защитных стекол указывают на значительные изменения в дизайне. Отказавшись от тенденции изогнутых экранов, Samsung, похоже, собирается вернуться к плоским панелям для всех трех вариантов - основного, Plus и Ultra.
Просочившееся изображение не только демонстрирует возвращение плоского дисплея, но и показывает рамки устройств, которые выглядят довольно-таки тонкими.
Планируемый к выпуску в январе 2024 г., Galaxy S24 обещает новые функции, включая встроенную генеративную модель искусственного интеллекта. Используется комбинация Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, а в варианте Ultra - только Snapdragon 8 Gen 3.