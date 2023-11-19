Плоский экран и почти полное отсутствие рамок: что о Samsung Galaxy S24 рассказали защитные стекла

Просочившееся изображение не только демонстрирует возвращение плоского дисплея, но и показывает рамки устройств, которые выглядят довольно-таки тонкими.

Планируемый к выпуску в январе 2024 г., Galaxy S24 обещает новые функции, включая встроенную генеративную модель искусственного интеллекта. Используется комбинация Snapdragon 8 Gen 3 и Exynos 2400, а в варианте Ultra - только Snapdragon 8 Gen 3.