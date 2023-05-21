По слухам, Sony работает над необычным компактным смартфоном

Sony стремится догнать основные бренды, такие как Google и Samsung, которые уже вышли на рынок складных телефонов. Инсайдеры предполагают, что устройство может получить название Xperia Fold. Они также сообщили, что устройство будет опираться на игровой рынок.

Хотя подробности о дате выхода ограничены, движение Sony в сторону рынка складных смартфонов не оставит никого равнодушным.

Кстати говоря, совсем недавно два известных в геймерском сообществе инсайдера Том Хендерсон и Джефф Грабб сообщили о работе Sony над новой портативной консолью.