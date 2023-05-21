По слухам, Sony работает над необычным компактным смартфоном

18:00, 21 мая 2023
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По слухам, Sony работает над необычным компактным смартфономИгровой складной смартфон… звучит интересно
Компания Sony, возможно, работает над смартфоном со складным экраном, который может возродить серию Compact. Сообщается, что устройство будет похоже на Galaxy Z Flip4, но без внешнего экрана.
Sony стремится догнать основные бренды, такие как Google и Samsung, которые уже вышли на рынок складных телефонов. Инсайдеры предполагают, что устройство может получить название Xperia Fold. Они также сообщили, что устройство будет опираться на игровой рынок.
Хотя подробности о дате выхода ограничены, движение Sony в сторону рынка складных смартфонов не оставит никого равнодушным.
Кстати говоря, совсем недавно два известных в геймерском сообществе инсайдера Том Хендерсон и Джефф Грабб сообщили о работе Sony над новой портативной консолью.