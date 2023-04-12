По сравнению с прошлогодними моделями беспроводная зарядка Samsung стала хуже

Тесты показали, что все три модели S23 заряжаются гораздо медленнее, чем Galaxy S22, причем флагманскому S23 Ultra потребовалось больше всего времени - 2 часа и 37 минут, чтобы полностью зарядиться от беспроводной зарядки, по сравнению с 1 часом и 58 минутами у S22 Ultra.

Некоторые пользователи предположили, что S23 Ultra может иметь проблемы с рассеиванием тепла, которые влияют на скорость зарядки.

Ранее стало известно, что Samsung Electronics переживает очередной неудачный квартал. Так, квартальная операционная прибыль компании снизилась на 96% по сравнению с тем же периодом прошлого года.