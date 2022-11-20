Почему не свои? Samsung Galaxy M54 могут получить китайские дисплеи

Почему не свои? Samsung Galaxy M54 могут получить китайские дисплеиТак просто дешевле
Более бюджетный аналог Galaxy A54 – Galaxy M54 не так сильно находится в центре внимания, но “слухами мир полнится”, поэтому некоторые детали уже начали появляться. Согласно последним слухам, Galaxy M54 будет оснащен OLED-дисплеем, и скорее всего производить их будет не Samsung.
По сообщениям, OLED-дисплей для Galaxy M54 может поставляться не только Samsung Display, но и двумя партнерами Samsung Electronics по цепочке поставок, а именно китайскими CSOT и BOE.
Вообще BOE уже поставляла OLED-дисплеи для существующего Galaxy M53, где также были дисплеи Samsung Display. В следующем году, однако, неясно, останется ли Samsung Display поставщиком OLED-дисплеев для Galaxy M54 либо же Samsung Electronics будет приобретать дисплеи исключительно у COST и BOE.
В любом случае, причина включения COST и BOE в свою цепочку поставок должна быть достаточно очевидной – Samsung пытается снизить производственные затраты на смартфон среднего класса Galaxy M54.