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09:06, 20 ноября 2022
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Почему не свои? Samsung Galaxy M54 могут получить китайские дисплеи

Так просто дешевле

Более бюджетный аналог Galaxy A54 – Galaxy M54 не так сильно находится в центре внимания, но “слухами мир полнится”, поэтому некоторые детали уже начали появляться. Согласно последним слухам, Galaxy M54 будет оснащен OLED-дисплеем, и скорее всего производить их будет не Samsung.

Почему не свои? Samsung Galaxy M54 могут получить китайские дисплеи

По сообщениям, OLED-дисплей для Galaxy M54 может поставляться не только Samsung Display, но и двумя партнерами Samsung Electronics по цепочке поставок, а именно китайскими CSOT и BOE.

Вообще BOE уже поставляла OLED-дисплеи для существующего Galaxy M53, где также были дисплеи Samsung Display. В следующем году, однако, неясно, останется ли Samsung Display поставщиком OLED-дисплеев для Galaxy M54 либо же Samsung Electronics будет приобретать дисплеи исключительно у COST и BOE.

В любом случае, причина включения COST и BOE в свою цепочку поставок должна быть достаточно очевидной – Samsung пытается снизить производственные затраты на смартфон среднего класса Galaxy M54.

Источник фото:NoteBookCheck
Источник:The Elec
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