Poco F7 показали на качественных рендерах

В отличие от предыдущей утечки, на новых рендерах нет «прозрачной» крышки. Эта версия — стандартная чёрная.

Экран у Poco F7 — большой, 6,83 дюйма, AMOLED с разрешением 1280 на 2272 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За работу отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 4. Объём оперативной памяти будет 12 или 16 ГБ, а встроенной — от 512 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера — 50 МП с оптической стабилизацией, есть сверхширокоугольный модуль на 8 МП и фронтальная камера на 20 МП. Аккумулятор достаточно мощный — 6550 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт.

Точная дата выхода Poco F7 пока не объявлена.