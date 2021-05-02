Показана внешность грядущего компактного флагманского смартфона ASUS

Ожидается, что Zenfone 8 mini получит экран диагональю 5,9 дюйма, а также топовый процессор Snapdragon 888. Это будет, своего рода, конкурент для iPhone 12 mini.

Оценить внешний вид Zenfone 8 mini мы можем благодаря производителю чехлов. Он опубликовал изображения смартфона в прозрачном аксессуаре. Видно, что у смартфона есть прямоугольный блок камер с двумя датчиками изображения. Сканер отпечатков пальцев, скорее всего, подэкранный. По слухам, ёмкость батареи Zenfone 8 mini составит 4000 мАч, также будет поддержка 30-Вт зарядки.