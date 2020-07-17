Показано первое официальное изображение самого мощного игрового смартфона

Изображением поделился инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass). Видно, что экран ROG Phone 3 не имеет вырезов. Сверху и снизу передней панели расположены динамики. С правой стороны расположены кнопки контроля громкости и питания. На задней панели размещена основная камера с тремя модулями. В центре есть подсвеченное лого.

По слухам известно, что ASUS ROG Phone 3 получит 6,59-дюймовый AMOLED-экран разрешением Full HD + и частотой обновления 144 Гц. В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 865+, 16 ГБ оперативной LPDDR5 и 512 ГБ постоянной памяти UFS 3.0. Питает устройство аккумулятор на 6000 мАч. На данный момент смартфон достиг лучшего результата в AnTuTu, набрав 646 310 баллов.