Показаны внутренности нового флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro

Ролик показывает, что чтобы снять заднюю панель, нужно её отклеить. Под капотом видна основная плата и блок камер вверху, в центре располагается батарея. Вместе с процессором Snapdragon 8 Gen 1 используются теплоотводящая плёнка, медная фольга, силиконовая смазка и большая тепловая пластина VC.