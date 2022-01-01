Показаны внутренности нового флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro

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Показаны внутренности нового флагманского смартфона Xiaomi 12 ProВышел на днях
Xiaomi недавно представила в Китае флагманские смартфоны 12 и 12 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1, Теперь разборку старшей модели показали в видеоролике, опубликованном WekiHome на YouTube. Разборка показывает, что конструкция 12 Pro напоминает «стеклянный бутерброд».
Ролик показывает, что чтобы снять заднюю панель, нужно её отклеить. Под капотом видна основная плата и блок камер вверху, в центре располагается батарея. Вместе с процессором Snapdragon 8 Gen 1 используются теплоотводящая плёнка, медная фольга, силиконовая смазка и большая тепловая пластина VC.
Напомним, Xiaomi 12 Pro стал первым смартфоном с датчиком камеры Sony IMX 707 на 50 Мп. Остальные два датчика у него тоже 50-Мп. Устройство оснащено 6,73-дюймовым LTPO AMOLED экраном, батареей на 4600 мАч с поддержкой 120-Вт проводной зарядки.
Источник: GSMArena