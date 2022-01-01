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Показаны внутренности нового флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro

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Xiaomi недавно представила в Китае флагманские смартфоны 12 и 12 Pro с процессором Snapdragon 8 Gen 1, Теперь разборку старшей модели показали в видеоролике, опубликованном WekiHome на YouTube. Разборка показывает, что конструкция 12 Pro напоминает «стеклянный бутерброд».
Показаны внутренности нового флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro

Ролик показывает, что чтобы снять заднюю панель, нужно её отклеить. Под капотом видна основная плата и блок камер вверху, в центре располагается батарея. Вместе с процессором Snapdragon 8 Gen 1 используются теплоотводящая плёнка, медная фольга, силиконовая смазка и большая тепловая пластина VC.

Напомним, Xiaomi 12 Pro стал первым смартфоном с датчиком камеры Sony IMX 707 на 50 Мп. Остальные два датчика у него тоже 50-Мп. Устройство оснащено 6,73-дюймовым LTPO AMOLED экраном, батареей на 4600 мАч с поддержкой 120-Вт проводной зарядки.

Источник: GSMArena
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